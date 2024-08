Mamma mi ha avuta a 13 anni e mi ha abbandonata Confessione choc dall’attrice della tv italiana

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Mo, ex tronista di Uomini e Donne e oggi attrice di Mare Fuori, ma la sua infanzia è stata segnata da un difficile abbandono, quellomadre. A Vanity Fair l’attrice ha raccontato il suo difficile passato: “Quando ero piccola non parlavo. La gente mi chiedeva le cose più stupide e io avevo paura di rispondere perché non volevo prendere posizione su nulla. Gli strascichi di com’ero me li sono portati quando sono arrivata appena diciottenne in Italia”. “Non riuscivo a guardare le persone negli occhi, camminavo gobba: cercavo di nascondermi per non attirare l’attenzione di nessuno. – ha detto ancora la l’attrice a Vanity Fair – Vengo da una storia difficile che mi portava a voler passare il più tempo possibile fuori casa. Oggi la mia psicologa mi dice che ho i piedi sempre pronti a scappare al momento opportuno”. “La verità su nostro figlio”.