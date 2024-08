Impossibile lavorare con loro | chi scarica Harry e Meghan dopo soli 90 giorni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) È durata appena tre mesi la collaborazione tra i duchi di Sussex e ilultimo capo dello staff. La notizia diffusa dal magazine People delle dimissioni di Josh Kettler, l'esperto in pubbliche relazioni che avrebbe dovuto guidare la nuova fase della vita del principe e diMarkle, non ha fatto altro che alimentare la fama di coppia intrattabile, capricciosa e problematica,lavorarci insieme. Kettler infatti va ad aggiungersi alla lunga lista di dimissionari alla corte dei Sussex. Dal 2018 a oggi se ne contano 17! Kettler si era occupato del tour diin Nigeria lo scorso maggio e avrebbe dovuto seguirli anche in Colombia dove oggi ne inizia uno nuovo, ma il viaggio di “lavoro” diha perso pezzi prima di incominciare.