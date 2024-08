Gualtieri visita Regina Coeli e richiama il Governo | E’ un’emergenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – “Il mio appello alè forte: affronti questa emergenza. Non è possibile che nella Capitale d’Italia ci sia un istituto con quasi il doppio di detenuti rispetto alla capienza e con un terzo in meno di polizia penitenziaria“. Lo ha detto il sindaco di Roma Robertoa margine dellaal carcere romano diin occasione del Ferragosto. “Ho ascoltato storie individuali sempre toccanti, diverse, ci sono italiani e stranieri – ha aggiunto – Mi ha colpito vedere dei giovanissimi, diciottenni, alcuni dei quali sostengono di essere minorenni. C’è un tema molto complesso di come si stima un’eta quando non ci sono dei documenti. Vedere volti così giovani è toccante.