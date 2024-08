Conference League l’avversaria della Fiorentina ai Playoff

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ferragosto calcistico in giro per il mondo. Nella notte più calda dell’estate si gioca a pallone per completare i turni preliminari delle coppe europee. Lapresta particolare attenzione a quello che succede inper scoprire quella che sarà la sua avversaria neidi fine agosto. La squadra di Palladino affronterà gli ungheresiPuskas Academy tra il 22 (andata) e il 29 agosto (ritorno). In palio il pass per la, torneo che allaè sfuggito 2 volte in finale: nel 2023 contro il West Ham e nel 2024 contro l’Olympiacos. L'articoloaiCalcioWeb.