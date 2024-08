Cerignola | un’opera per celebrare l’Assunta Di Valentina Savina Vurchio

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Di seguito il comunicato: Dopo i successi riscontrati durante le varie iniziative culturali ed artistiche come: la Collettiva Nazionale Itinerante, dal titolo “Trascendenza nell’arte. Angeli”, a cura del direttore artistico Mario Castellese, dell’Associazione Art Emotions For Soul, presso Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini (TV) dal 6 al 14 Aprile 2024, con tappa successiva a Mussolente (VI) dal 4 al 14 Maggio 2024; soprattutto a seguito di un altro importante progetto dedicato all’Arte Sacra Contemporanea, organizzato dagli Artisti per Dio, dal titolo “Un Fiore per Maria”, svoltosi a Maggio 2024, la professoressa, docente di Arte e Immagine presso l’Istituto Comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio” di(Fg), ha dedicato la sua nuova creazione artistica alla Beata Vergine Maria. L’opera è stata donata alla Parrocchia B.V. M.