Calciomercato Triestina il club si rinforza in difesa | ufficiale l’ingaggio di Domenico Frare

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laha ufficializzato un nuovo innesto inin questa sessione di. Il difensore centralearriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Il comunicato del“USCalcio è lieta di comunicare di aver perfezionatodel difensore centrale, classe ’96, arriva alladall’AS Cittadella 1973, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. A livello giovanile si è formato calcisticamente nella Sacilese prima del passaggio al Parma,nel quale ha militato quattro anni completando la propria formazione. Dopo aver acquisito esperienza in Serie C con Tuttocuoio e Pontedera, collezionando 56 presenze e due reti in tre stagioni, dall’annata 2018/19 ha vestito la maglia del Cittadella.