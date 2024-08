Avellino sotterranea 4 tappe gratuite nelle viscere della città antica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro nuove date di “” in versione ferragostana e rigorosamente gratuita. Dopo il grande successo riscosso negli ultimi due anni ed il forte interesse suscitato nei turisti, l’Amministrazione Nargi rilancia l’impegno per la riscoperta del suggestivo cuore antico di, riproponendo il tour guidato di due oremeraviglie del centro storico. Domani, 17 agosto, e poi il 24 ed il 31 agosto, ed il 7 settembre, a partire dalle ore 17:30 riparte il viaggio di “”, alla scoperta di camminamenti, cunicoli, cripte ed ipogei. Con raduno a Piazza Duomo, si procederà alla scopertaCripta romanica di via Sette Dolori eCripta di San Biagio.