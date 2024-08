Allerta precipitazioni e previsioni grandine in Italia | addio canicola?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’continua a essere stretta nella morsa del caldo, ma il meteo prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di un fronte di aria fredda polare. Questo porterà a una destabilizzazione atmosferica e a fenomeni temporaleschi già a partire da oggi, con un’gialla emessa dalla Protezione Civile in quattro regioni del paese. Le ultime notizie sull’ingialla per rischio temporali e idrogeologico La Protezione Civile ha emesso un’gialla per rischio temporali in diverse aree, indicando la possibilità di condizioni meteo potenzialmente avverse. Le regioni coinvolte sono l’Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte e la Sardegna, con particolari zone a rischio identificate in ciascuna regione.