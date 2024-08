Agatha | Joe Locke affronta le teorie sulla connessione con Scarlet Witch

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 16 agosto 2024) Joe, star diAll Along, risponde alle voci suche circondano la serie. Ora, la più grande speculazione che circonda il ritorno di Kathryn Hahn nel MCU è se Elizabeth Olsen farà o meno il suo ritorno. Ma questi rumor sono quasi tanto forti quanto quelli che circondano il personaggio di, Teen, nello show. Parlando con Total Film, l’attore ha dichiarato che la convenzione del nome non è solo per fare scena o per depistare i fan. Quindi ci si può aspettare che venga chiamato Teen almeno per la maggior parte della durata diAll Along.ha anche spiegato cosa rende questo nuovo personaggio così speciale. Non è un nome in codice falso; è il modo in cui tutti lo chiamano, che è uno scherzo che si sviluppa durante lo show, ma diventa semplicemente il modo in cui tutti lo chiamano, e lui risponde a quello.ha spiegato.