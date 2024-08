Una tregua che blocchi l’attacco dell’Iran | oggi i negoziati in Qatar ma Hamas non ci sarà Nuovi raid israeliani a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 15 agosto 2024 – Riprendonoinper un cessate il fuoco nella Striscia di, che dovrebbe far desistere l'Iran da un attacco a Israele. Netanyahu esige la liberazione immediata di 33 ostaggi.ribadisce che non prenderà parte ai colloqui. Ieri sera Biden e Harris sono stati informati degli sviluppi in Medio Oriente dal Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, mentre Trump ha sentito il premier israeliano.vertice Onu sullo Yemen. Channel 12: 'E non 18 rapiti ancora in vita e 15 corpi' Intanto non si fermano i, in particolare a Khan Younis con diversi morti e feriti. LA DIRETTA