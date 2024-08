Truffe di Ferragosto | dal bonus vacanze ai B&B abusivi la scoperta della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024), giornata di vacanza per eccellenza che vedrà tanti italiani spostarsi per una giornata al mare o una gita fuori porta. Con il rischio, però, di incappare in qualche spiacevole truffa. Le indaginidihanno infatti segnalato irregolarità lungo tutto lo Stivale: a Rimini le Fiamme Gialle hanno indagato dieci persone tra albergatori e imprenditori del settore turistico per associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Congelati valori per oltre un milione di euro. Il sequestro ha riguardato società che gestiscono sette alberghi tra Rimini e Riccione, ingenti somme di denaro contanti, orologi di lusso e gioielli.