Real Madrid-Atalanta | 2 a 0 La Supercoppa europea agli spagnoli con gol di Valverde e Mbappé

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilconquista la sua sesta, e il trofeo ha anche la firma di Kylianalla sua prima partita con i galacticos: l’esce a testa alta dopo un primo tempo stellare che ha messo in difficoltà i ragazzi di Ancelotti ma il risultato finale è di 2-0 per gli: sbloccanel secondo tempo e raddoppia. E’ proprio del 9 francese la prima occasione deglial 14?, tiro centrale respinto dalla difesa bergamasca. Primo lampocon Djimsiti al 22?, vanificato il suo tentativo di raggiungere l’area dalla difesa spagnola. Due minuti dopo è de Roon a far sperare la Dea ma il suo tiro angolato da destra, deviato da Militao, finisce sulla traversa. Momento magico per l’che sfiora il vantaggio al 26? con Ederson dalla distanza, palla fuori di poco grazie a Rudiger con Courtois che guarda.