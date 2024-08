Perla Vatiero svela se ama ancora Mirko Brunetti e si sfoga sui presunti amanti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 15 agosto 2024)ha voluto fare una nuova precisazione sue sull’amore che prova per lui. Lo ha fatto sfruttando la seguente domande ricevuta da un utente su Instagram: “Come si può non amare una persona da un giorno all’altro? E non sentirlo così dal nulla”.ha risposto in maniera sincera e dettagliata, alimentando le speranze dei fans di rivederla con: scopriamo cosa ha detto.si sbilancia dopo la rottura conha risposto alla domanda sucosì: “Ho i DM pieni di queste domande, ma mi chiedo: secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? È normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi.