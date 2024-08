Milan è fatta per Fofana | atteso domani a Milano poi sabato le visite mediche|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 agosto 2024) 2024-08-15 19:15:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Ilè davvero ad un passo da Youssouf. L’ultimo rilancio del club rossonero, una cifra superiore ai 20 milioni di euro bonus compresi, ha fatto venire meno le ultime resistenze del Monaco che, dopo aver preso atto della volontà del giocatore di non far parte più del progetto, ha assecondato il suo desiderio di trasferirsi nel campionato italiano. Una situazione pressoché obbligata, considerando che il contratto del centrocampista classe ‘99 scadrà a giugno 2025 e il ragazzo sia in parola colormai da diverse settimane, sulla base di un contratto fino al 2028 a 3 milioni di euro netti a stagione.