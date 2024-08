La Sapienza prima università italiana in ranking Shangai 2024

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - L'Lasi conferma in vetta alla classifica Academicof World Universities, pubblicata oggi, a cura dell'organizzazione indipendente ShanghaiConsultancy, ed è il primo e unico ateneo italiano nella fascia 101-150. "Si rinnova il tradizionale appuntamento di Ferragosto con la classifica Arwu di Shanghai eanche quest'anno conferma ilto tra leitaliane - dichiara la rettrice Antonella Polimeni - per il terzo anno consecutivo il nostro Ateneo si colloca tra le prime 150a livello mondiale, segno del prestigio di cui gode a livello internazionale, soprattutto grazie alla capacità di produrre ricerca scientifica di qualità in tutti gli ambiti disciplinari". Arwu considera le migliori 1.000mondiali su 2.500 censite e circa 18.000 stimate al mondo.