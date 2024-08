Hockey il pratese Stefano Zampoli convocato in Nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Prato, 15 agosto 2024 - La stagione vera e propria entrerà nel vivo solo nelle prossime settimane e per l'Trissino la parola-chiave sarà “riscatto”. Perperò è già ora di tornare ad allenarsi, stavolta con la casacca dell'Italia. Già, perché il portiere di Prato è stato incluso nella lista dei giocatori convocati dal commissario tecnico delladisu pista, Alessandro Bertolucci (che da giocatore fu peraltro tra gli artefici dello “storico” Scudetto vinto dalla Primavera Prato nel 2002/03) per il ritiro che si aprirà lunedì prossimo a Recoaro Terme (in provincia di Vicenza). Quattro giorni di allenamenti, con il “rompete le righe” fissato per giovedì prossimo, nel corso dei quali Bertolucci si schiarirà le idee anche in vista delle convocazioni da effettuare in vista dei prossimi “World Skate Games”.