Canoa slalom l’Italia conquista il bronzo nel K1 maschile a squadre U23 agli Europei di Cracovia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sono scattati a, in Polonia, gliJunior / Under 23 2024 di: nella prima giornata, dedicata esclusivamente al kayak,apre la rassegna continentale di categoria con la meda dicentrata dazzurrini del K1 aUnder 23. Tutti i dieci italiani in gara nel complesso tra le due categorie superano le batterie nelle prove individuali ed approdano in semifinale., i convocati delper gliJ/U23: Marta Bertoncelli guida gli azzurrini UNDER 23 Nel K1 ala meda didi Gabriele Grimandi (CC Bologna), Tommaso Panico (Ivrea CC) e Xabier Ferrazzi (Carabinieri), terza in 109.05 (2 penalità), alle spalle di Regno Unito, oro in 106.44 (percorso netto), e Francia, argento in 108.79 (6 penalità).