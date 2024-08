Atp Cincinnati la lite in campo tra italiani Cobolli accusa Darderi di fingere lui si ritira per infortunio – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ferragosto agitato per il tennis italiano. Negli Stati Uniti, in Ohio, durante ilOpen il derby tra Lucianoe Flaviosi è concluso con il forfait perdel primo e il passaggio del secondo agli ottavi di finale del torneo Atp. Non senza polemiche però, anzi. I due si sono beccati per gran parte del match, soprattutto quando il 22enne fiorentino hato l’avversario didi stare male.si è lamentato con l’arbitro, che però ha confessato al tennista di non poter redarguirlo perché non era successo nulla che richiedesse il suo intervento., 22enne nato in Argentina, aveva avvertito i primi problemi al polpaccio durante il primo set, per poi riuscire a giocare pur perdendo al tie break 7-6. Poiché era tornato a giocare,lo aveva stuzzicatondolo di aver finto il malessere.