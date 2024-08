Atletica Al via i mondiali master Occhi puntati sul velocista Badji bronzo agli europei in Polonia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sono partiti a Goteborg, in Svezia, i campionatidileggera che vedono al via un atleta reggiano, sia pure di ma Fratellanza Modena. Si tratta di Bokar(foto), uno dei migliori velocistiitaliani, di nuovo in scena a livello internazionale. Ha 35 anni, è di origine senegalese, abita e lavora a Reggio e si è già tolto diverse soddisfazioni a livellocon il personale di 22’’22 sulla distanza dei 200. In Svezia non sarà assolutamente facile, perché ci sono ben 82 concorrenti (tutti atleti veri appena usciti dalla categoria assoluti) e molti vantano un record stagionale che nel numero dei secondi si presentano con il 21. La sua gara è prevista per il 18 alle 17. Quest’anno Bokar, che è allenato da Giampaolo Cellario, ha disputato gliindoor in, vincendo unnella prova individuale e l’oro nella staffetta.