Wizzair lancia All you Can Fly | i dettagli pro e contro

(Di mercoledì 14 agosto 2024)All you Can Fly: i, pro eha recentemente annunciato una nuova offerta che potrebbe rivoluzionare il mondo dei viaggi aerei: il programma “All You Can Fly”. Questo abbonamento annuale permette ai membri di viaggiare su voli selezionati della compagnia per un costo fisso, una proposta allettante per i viaggiatori frequenti e per coloro che amano esplorare nuove destinazioni senza preoccuparsi del prezzo del biglietto. Analizziamo ino come funziona questa offerta, i suoi vantaggi e svantaggi, e la possibilità che altre compagnie aeree adottino modelli simili. Come funziona All You Can Fly Il programma All You Can Fly offre agli utenti la possibilità di registrarsi e pagare una quota iniziale di 499 EUR durante il periodo promozionale, che salirà a 599 EUR successivamente.