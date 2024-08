Mosca | Colpito in territorio russo un blindato delle truppe ucraine prodotto in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un mezzodi fabbricazionena usato dalleè stato distrutto dall’esercitoa Kursk. È quanto ha reso noto il ministero della Difesa dipubblicando anche un video del momento in cui ilviene. Si tratta di un Mls Shield: sulla parte anteriore è visibile il triangolo bianco che contraddistingue i mezzi militari ucraini impegnati nell’offensiva in. Il mezzo comunque non fa parte degli armamenti forniti dall’a Kiev, ma sarebbe stato acquistato autonomamente dall’Ucraina. Altrimenti sarebbe stata una violazione degli accordi con il governono: lo stesso ministro Antonio Tajani oggi ha ribadito che “le armi inviate dall’non possono essere usate fuori dall’Ucraina“.