Monti sottomarini del Mediterraneo mapparli per scoprire il clima del futuro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Entro i prossimi tre mesi, prenderà il via una straordinaria impresa scientifica e tecnologica: un viaggio a duemila metri sotto i mari per studiare e mappare ben 72nel. Questa missione, che si concluderà alla fine di giugno del 2026, rappresenta un’impresa senza precedenti. Fino ad oggi, infatti, sono stati mappati al massimo trenel Mar, situati nelle acque tra il Mar Ligure e il Golfo del Leone. Dietro questa nuova e titanica impresa troviamo l’esperienza industriale di una realtà come la napoletana NextGeo, società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e nei servizi di supporto alle costruzioni offshore, principalmente nel settore energetico. A supportare l’iniziativa c’è anche l’esperienza scientifica di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.