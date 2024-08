Mamma Angelina – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024)Viale Arrigo Boito, 65 – 00199Telefono: 06/8608928 Sito Internet: Tipologia: principalmente pesce Prezzi: antipasti 13/18€, primi 13/15€, secondi 14/20€, dolci 7€ Chiusura: Mercoledì OFFERTA Una solida certezza questo ristorante prevalentemente vocato ad una proposta marinara, senza disdegnare riuscite puntante terragne, come nelle imperdibili polpette alla cacciatora servite con un buon purè, purtroppo arrivato freddo in occasione della nostra ultima visita. Piccole incertezze che non intaccano un giudizio positivo, confermato in tante occasioni nel corso degli anni.