Liguria il sondaggio choc sul dopo Toti | il centrodestra è già avanti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La favorita, sembra essere lei, la deputata di «Noi per l'Italia», Ilaria Cavo. La giornalista, che ha iniziato la sua carriera come collaboratrice del Giornale a Genova, poi passata a Mediaset e diventata nota per l'intervista in carcere al killer Donato Bilancia, è, per un'incollatura, la candidata delin grado di battere Andrea Orlando. Subito dietro di lei l'assessore regionale Marco Scajola, il vice ministro Edoardo Rixi (che ribadisce la sua intenzione di continuare il lavoro a Roma), più staccati Giacomo Giampedrone e Pietro Piciocchi. Tutti quanti quotati vincenti contro l'ex ministro del Pd, il candidato più accreditato nel campo largo, alla successione di Giovanni. Sono i dati del(con una quota molto rilevante di astenuti) commissionato dal comitato dell'ex governatore e condotto da Euromedia Research, la società di Alessandra Ghisleri.