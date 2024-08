La Luna e il Mare che tour

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La "" brilla sull’Adriatico, dal colle di Carpegna aldella Puglia con un trio tutto cesenate in. La jazz poety "Lae il" del trio Gori, Fabbri, Nanni offre nuove emozioni musicali con liriche di prosa e poesia. Il format ideato e diretto da Gianfranco Gori di Longiano, per la splendida voce di Nicoletta Fabbri di Cesena e l’ecletticità del maestro Stefano Nanni di Gattolino al pianoforte, sarà in scena lunedì 12 agosto al Giardino di Mezzanotte di Carpegna ospiti della prestigiosa rassegna Cultura d’Estate giunta alla ventesima edizione; per l’occasione la tematica del recital verrà personalizzata con temi riferiti al pittoresco colle marchigiano.