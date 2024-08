Infortunio Sinner l’azzurro svela tutto | annuncio in diretta e messaggio chiaro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il tennista azzurro Janniksarà comunque uno dei protagonisti del torneo Masters 1000 di Cincinnati. Non è un momento semplicissimo per il numero uno al mondo Jannik. Il tennista altoatesino è stato travolto dalle critiche per la decisione di non andare ai Giochi Olimpici di Parigi (è stato colpito da una forte tonsillite) e non è riuscito a difendere il titolo nel Masters 1000 di Montreal, finito a sorpresa all’australiano Alexei Popyrin., il tennista(Lapresse) IlveggenteJannik aveva un tabellone non irresistibile ed ha ceduto ai Quarti di finale al russo Rublev, ko in tre set ma sopratuna sconfitta che ha visto il ritorno dei purtroppo ‘consueti’ problemi fisici.