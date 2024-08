Ho strappato le ante dell’armadio dai cardini e sono crollata a terra singhiozzando Non pensavo di poter andare avanti | il lato oscuro del trend della moglie tradizionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Lanon può scegliere nient’altro per sé e non ha alcune decisionale sulla propria vita. Mentre i video tradizionali sulle mogli mostrano contenuti curati, allegri e accattivanti, non fanno vedere ildi un matrimonio”. Questele attualissime e condivisibili dichiarazioni di Brianna Bell, una giovane donna che per molti anni ha svolto la funzione di “” con l’obiettivo di assecondare tutte le richieste dei suoi tre figli ma, soprattutto, del marito. La storia (di rinascita) raccontata da Brianna offre molteplici spunti da analizzare. La 35enne canadese, fin quando era ancora casalinga, condivideva la propria quotidianità attraverso il sul suo blog, This Rookie Wife.