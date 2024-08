Gudmundsson parla Blazquez AD Genoa | Inter? Nessuna offerta! Scelta chiara

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024)si incrociano, non solo nell’esordio in Serie A ma anche sul mercato. Andres– Amministratore Delegato del club rossoblù – fa chiarezza su Albert, oggetto del desiderio. IL QUADRO – Andresvistato dal TuttoSport, inizia col fare il punto sul, che debutterà a breve in campionato contro l’. L’Amministratore Delegato di: «Costruzione della squadra ancora in altro mare a pochi giorni all’inizio del campionato? Non direi, abbiamo fatto un investimento prevedendo la possibile partenza di uno degli attaccanti. Abbiamo preso Vitinha, un investimento da 27 milioni, e a gennaio avevamo già preso Ankeye come colpo in prospettiva, peccato solo che non sarà disponibile in queste due settimane. Ma ci eravamo mossi in anticipo proprio in previsione di una possibile partenza.