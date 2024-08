Ferragosto pienone di turisti in collina a Imola | Arrivano da Nord Europa e Usa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Oasi di pace e gusto in mezzo alla natura per undi relax e per sfuggire al grande caldo. Così laimolese, a tutte le sue latitudini, si conferma una delle mete più gettonate daiitaliani e stranieri. Escursioni nei sentieri tra i boschi, nuotate nel fiume, pedalate in mountain bike e il piacere di scoprire qualche suggestivo borgo della zona. Poi, manco a dirlo, l’ottima enogastronomia che continua ad essere il fiore all’occhiello della proposta di ospitalità. “Tutto esaurito a tavola per il giorno di– raccontano Davide Monti e Stefano alla guida dell’agriturismo ‘Bosco del Ciù’ a pochi chilometri da Castel del Rio –. Ottimi riscontri anche per le prenotazioni delle camere. Ci sono più italiani che stranieri tra gli avventori con boom di richieste per i fine settimana.