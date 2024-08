’Doppia Coppia boh speremo vene’ Spettacolo in vernacolo a Villa Vitali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una serata di divertimento sano. Venerdì 16 agosto alle ore 21.15, all’arena didi Fermo, la compagnia filodrammatica dialettale ’firmum’ (foto) presenta la commedia in(bohvene)’, tratta dall’omonima opera di Luca Giacomozzi, per la regia di Massimiliano Vallesi. Sarà l’occasione per godersi, al fresco del parco di, unobrillante, molto coinvolgente messo in scena dagli attori dello storico sodalizio teatrale fermano, caratterizzato dall’incedere di continue situazioni esilaranti e paradossali. Il regista, Massimiliano Vallesi dice: "Guy de Maupassant scriveva che il viaggio è una sorta di porta attraverso la quale si esce dalla realtà per entrare in un’altra inesplorata, che sembra un sogno". L’opera di Luca Giacomozzi ci racconta un’altra realtà, diversa dal pensiero del grande drammaturgo francese.