Zibo – campo base – Milano

(Di martedì 13 agosto 2024)Via Caminadella, 21 – 20123Tel. 02/35999463 Sito Internet: www.cuochiitineranti.it Tipologia: bistrot Prezzi: sfizi 8/13€, primi 13/15€, unici 21€, dolci 6/8€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Aumento di voto per questo bistrot che ha alle spalle una storia particolare. Nato come food truck nel 2015, dopo due anni ha trovato sede fissa nei pressi di Sant’Ambrogio dove propone un menù snello e sfizioso, perfetto per le pause pranzo dei lavoratori di zona così come per i turisti che possono provare una cucina autentica.