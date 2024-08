Vita economica e sociale di un’azienda

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024) Il valore generato e distribuito (EVG&D) rappresenta il primo indicatore di base del valore che l’impresa crea per i propri stakeholder. Nel settore alimentare, per effetto dell’elevata incidenza delle materie prime e del personale nel conto economico, il valore trasferito all’esterno e? particolarmente rilevante. Non fa eccezione Inalca, la cui attività d’impresa e? considerata ad alto tasso di sostenibilita?, proprio grazie all’elevato valore redistribuito. Tale valore per la società leader in Italia nella produzione di carni bovine e salumi e? pari al 94,4% del valore economico creato, di cui l’88,1% distribuito agli allevatori e fornitori, il 9,3% al personale e il restante alla pubblica amministrazione, alla comunita? locale e al mondo finanziario. L’azienda nel 2023 ha realizzato un fatturato totale di 2,99 miliardi di Euro.