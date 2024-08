Un piccolo borgo dell' Appennino romagnolo nasconde un ristorante di famiglia che ospita chef da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 agosto 2024) Quando non è in cucina è per certo in tartufaia o nei boschi che circondano il. Anche perché, come dice lui «ogni stagione ha il suo tipo di tartufo». E come il bosco lavora ogni giorno,l'anno, così fa anche la cucina di Matteo Cameli, Al Vecchio Convento di Portico di Romagna. Con le sue stagioni e i suoi profumi appenninici la natura circostante detta il menu che racconta questo lembo di montagna e tutta la piccola e variegata comunità che ci lavora, contribuendo concretamente a tener vivo un paese.