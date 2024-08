Uccisa da una fucilata L’autopsia farà chiarezza sul giallo di via del Villino | Nessun femminicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Siena, 13 agosto 2024 –di via del, prevista oggisulla donna di 33 annida un colpo di fucile esploso da distanza ravvicinata. Presa alla fronte, Yuleisi Ana Manyoma Casanova, è morta subito. La procura si è affidata al professor Mario Gabbrielli della Medicina legale di Siena, che già sabato scorso aveva svolto un sopralluogo nell’appartamento dove viveva la cuoca insieme al compagno, Fernando Porras Baloy, 26 anni. Arrestato domenica mattina per la detenzione illegale del fucile calibro 16 da cui era partito il colpo fatale. L’uomo è indagato anche per omicidio doloso aggravato dalla relazione affettiva e dalla convivenza, per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e di sostanze stupefacenti leggere. Sarebbero stati trovati in casa circa 80 grammi di hashish.