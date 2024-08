SKY | Napoli blitz di Manna a Londra per Lukaku e Gilmour

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 agosto 2024)vola aper. Conte attende rinforzi prima di Verona-. Le ultime notizie sul Calciomercato. CALCIOMERCATO– Il calciomercato delentra nel vivo. Con Verona-alle porte, il club azzurro accelera per accontentare Antonio Conte. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, rivela un’importante mossa della dirigenza partenopea.: doppio obiettivo“Il direttore sportivoè in partenza direzioneper unper due giocatori:,” riporta Di Marzio. Una missione cruciale per rinforzare la rosa di Conte. Per, la situazione è chiara: “è acon l’obiettivo di chiudere l’arrivo adi, ritenuto la prima scelta in mediana da Conte. Il club azzurro aveva offerto 10 milioni di euro più bonus.