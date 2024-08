Pisicchio un baby gigante per il Valorugby | Ci ha impressionato come avversario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilcontinua la sua marcia di rafforzamento in vista del prossimo campionato di Serie A Élite da disputarsi ancora con il massimo degli obiettivi e lo fa in particolare con l’arrivo di Riccardo, non ancora ventunenne (è nato a novembre 2003), seconda linea di 194 centimetri per 115 chili. Ha dunque solo vent’anni, ma ha già una buona esperienza nel campionato di A Élite: la scorsa stagione, infatti, è stato titolare ai Lyons Piacenza, ben impressionando pubblico e osservatori.è dunque il nuovo "Diavolo" che lo staff tecnicoha scelto per rinforzare il reparto degli avanti. Riccardo, originario di Roma, è cresciuto per tutta la sua carriera nel Rugby Frascati, di cui è arrivato a vestire la maglia della prima squadra fin da giovanissimo.