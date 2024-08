Parma vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I gialloblù, tornati dopo tre anni nel grande calcio, affrontano i viola che si annunciano come una delle protagoniste della stagione.vssi giocherà sabato 17 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani neopromossi non hanno iniziato bene la stagione venendo eliminato dal Palermo nel primo turno di Coppa Italia. Motivo in più di riscatto per la squadra di Pecchia che attende ancora qualche rinforzo dal mercato per dire la sua nel prossimo campionato. I viola, dopo la delusione della seconda finale consecutiva di Conference League persa, hanno cambiato pelle, a cominciare dalla guida tecnica che è stata assunta da Palladino dopo l’era di Italiano.