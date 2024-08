Lukaku c’è ottimismo anche se il Napoli non va oltre i 30 milioni Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Di Marzio sul proprio sito svela come sono andata le cose tra ile il Frosinone per Brescianini. Il club di De Laurentiis aveva pattuito il prestito con obbligo di riscatto. Questa mattina voleva cambiarlo in prestito gratuito. Da qui l’inserimento dell’Atalanta.la Juve ha chiesto informazioni. Di Marzio: “Ilha cambiato in mattinata l’accordo pattuito” Di Marzio precisa:Dopo che si è bloccato il trasferimento del centrocampista classe 2000 alper le condizioni dell’obbligo di riscatto cambiate dagli azzurri. Il Frosinone si è dunque irrigidito e ha riaperto il canale della trattativa con l’Atalanta che ora ha chiuso dato che lo stesso Frosinone ha autorizzato le visite mediche di Brescianini con i nerazzurri. L’operazione è di 2di euro per il prestito e 10 per l’obbligo di riscatto. Ilaveva inizialmente pattuito un prestito oneroso a 1.