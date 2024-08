La batteria Chiodo riapre ai turisti Il Comune ha assegnato la gestione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Ameglia (La Spezia), 13 agosto 2024 – Dopo diversi anni di abbandono, l’amministrazione Galazzo si impegna agarantire una nuova vita alla, avamposto militare scampato ai bombardamenti dalla storia travagliata. Proprio ieri, l’immobile è stato, al termine di una gara d’appalto, alla cooperativa di Comunità Verde Mare di Lerici in associazione temporanea di imprese con la cooperativa di Comunità Terre del Magra di Ameglia. Da tenere presente come nella seconda decade degli anni Duemila laera stata riqualificato grazie ai finanziamenti ottenuti daldi Ameglia, che in collaborazione con l’Ente Parco l’aveva trasformata in un residence per appassionati di trekking, con tanto di sala conferenze e un’area adibita a museo del ciclismo, che negli seguenti - scaduta la concessione - è stato poi trasferito a Spezia.