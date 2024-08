Kevin Durant al Paris Saint-Germain | il campione olimpico di basket diventerà un socio di minoranza del club parigino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Veni, vidi, vicie faccio acquisti. Il viaggio a Parigi diè stato più redditizio di quanto potesse aspettarsi: il cestista Nba in poche ore ha prima vinto l’orocon Team Usa e poi ha concluso un affare a cui mirava da diverso tempo. La superstar dei Phoenix Suns, infatti, è diventato undidelche milita in Ligue 1: attraverso la sua società Boardroom – creata insieme ale agente Rich Kleiman -, il quattro volteentrerà a far parte della ricca proprietà guidata dal Qatar Investment Authority. L’operazione economica – che è stata sviluppata dal fondo d’investimento privato americano Arctos Sports Partner – riguarda un passaggio di quote pari al 12.5% del totale: il PSG ha un valore complessivo di 4.3 miliardi di euro.