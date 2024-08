Incendio in via Vacchereccia Fiamme alte fumo e paura Tre elicotteri salvano le case

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Unsi è sviluppato nella serata di ieri in localitànel comune di Massa Cozzile. Una stima provvisoria parla di 5 ettari di bosco bruciato. Erano circa le 19 quando lesi sono alzate in una zona dove si trovano sterpaglie e oliveti. Gli abitanti della zona, fra cui il sindaco di Massa e Cozzile Marzia Niccoli, hanno allertato i vigili del fuoco che hanno attività l’intervento sul posto che è culminato con l’arrivo di tree nove squadre antdi volontari della Vab di Uzzano, Protezione Civile di Pescia e operai forestali dell’ Unione Alto appennino. "Ero rientrata in casa da poco, quando mio marito mi ha chiamato perché dal piazzale dietro la mia abitazione si stavano alzando delle grosse lingue di fuoco – dice il sindaco Niccoli – provenienti da via del Gamberaio nei pressi di una margine.