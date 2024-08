Ghostbusters | Netflix inizia la produzione di una nuova serie animata

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 13 agosto 2024)ha dato il via alladella, come apprendiamo da Variety. Laè stata annunciata per la prima volta nel 2022 e lo scrittore e produttore esecutivo sarà Elliott Kalan. I dettagli sulla trama sono ancora segreti, ma alcune fonti affermano che lasarà in linea con gli ultimi film del franchise. Gli altri produttori esecutivi saranno Jason Reitman e Gil Kenan, che hanno co-scritto i live-action: Legacy e: Minaccia glaciale, film gradevole e di ampio respiro come evidenziato nella nostra recensione. E proprio quando ci chiediamo cosa ci resta del film degli anni ’80, possiamo gioire venendo a sapere che ladellasarà gestita dae Ghost Corps, Inc., che ha sede presso la Columbia Pictures di Sony.