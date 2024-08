Gattino di 7 mesi viene trafitto da un bullone e perde l’occhio sinistro | Nemmeno il veterinario aveva mai visto una cosa del genere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) È l’ennesimo caso di violenza contro gli animali quello accaduto a Villorba, in provincia di Treviso. A essere preso di mira è stato un poverodi soli sette, che la mattina di lunedì 12 agosto è tornato a casa con unconficcato in un occhio. Una scena surreale per la proprietaria che è corsa immediatamente dalper fare avere al suo animale domestico tutte le cure del caso. Ma non si è potuto fare molto, e, secondo quanto riporta ANSA, al gatto, che per fortuna è ancora vivo, è stato asportatodall’oggetto. “Sono esterrefatta da quello che è successo – esclama la donna -.ilmaiunadel“. Una piaga, dunque, quella del maltrattamento degli animali, che non accenna a placarsi nonostante siano sempre più frequenti le denunce sui social e sui media.