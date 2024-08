Fissare il vuoto per 7 ore in aereo | cos’è il raw dogging la sfida social lanciata da Idris Elba e Haaland

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Erling, il bomber norvegese del Manchester City, non smette mai di stupire. Dopo aver incantato i tifosi con le sue prodezze in campo, ora lancia una nuova, questa volta fuori dal rettangolo verde: il “raw”. Di cosa si tratta? Di una pratica estrema che consiste nel trascorrere un intero volo insenza alcuna forma di distrazione o comfort. Niente smartphone, niente film, niente musica, niente cibo, niente acqua, e per i più temerari, nemmeno una sosta in bagno. Solo lo sguardo fisso sul sedile di fronte e la mappa che scorre sullo schermo.ha documentato la sua impresa con una storia su Instagram, mostrandosi con gli occhi sbarrati e un’espressione stoica dopo sette lunghe ore di volo di ritorno dalla tournée americana del Manchester City.