Da Affari tuoi a Uomini e donne quali sono e quando ripartiranno i programmi tv?

(Di martedì 13 agosto 2024) Dalla Rai a La7 passando per Mediaset e Nove, dopo tre mesi di vacanza tutti i canali si rianimano in vista dell'autunno. Ecco iche vedremo. "L'estate sta finendo", cantavano i Righeira, ma non in ambito televisivo perché i canali generalistiancora in vacanza, e da due mesi abbondanti, con repliche su repliche e scarti di magazzino mandati in onda per sopperire alle mancate produzioni di stagione. Però settembre è alle porte, con tutte le conseguenze di programmazione del caso. Perché con la riapertura delle scuole e delle attività commerciali, puntualmente quasi tutti i canali del telecomando tornano a riaccendersi, rianimando le guide tv in vista dell'autunno. Mapartiranno,e dove, tra poche settimane? Se Maria De Filippi tornerà regina di Mediaset