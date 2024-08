Canoa velocità i possibili nuovi innesti per l’Italia verso Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Laesce dalle Olimpiadi 2024 con il meraviglioso argento di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500, che hanno riportatosul podio nella canadese dopo 62 anni. Non è però certamente tutto positivo, perché a Parigi 2024 il movimento italiano non ha qualificato neanche un kayak. Bastano due numeri per capire di cosa si parli, lain tutte le manifestazioni a Cinque Cerchi ha raccolto 15 medaglie: 13 dal kayak e 2 dalla canadese. Serve assolutamente svoltare, abbandonare l’antichità e provare a guardare al movimento giovanile che offre spunti decisamente interessanti. Casadei è classe 2002, e il progetto con Tacchini (29 anni) è solo all’inizio. Questa la si può chiamare la barca sicurezza, che tra quattro anni si presenterà a Losper migliorare il risultato ottenuto.