Brucia la Grecia fiamme intorno ad Atene Undici città evacuate e migliaia di sfollati

(Di martedì 13 agosto 2024) Fino alla scorsa notte era ancora fuori controllo l’enorme incendio boschivo scoppiato ieri nell’Attica nord Orientale e che, anche per colpa del vento, ha ridotto in cenere un’area vastissima, di 100mila ettari, lambendo la periferia nord ovest di. Oltre 700 i pompieri al lavoro con centinaia di mezzi, ma il fuoco è avanzato su un fronte di oltre 30 chilometri, conalte più di 25 metri. Per mettere in salvo la popolazione le autorità sono state costrette a ordinare evacuazioni di massa in 11 trae villaggi della regione. Anche due ospedali sono stati sgombrati, 7mila gli. Cresce di ora in ora la preoccupazione anche per le forniture dell’energia elettrica: lehanno danneggiato almeno 120 pali della rete. L’Italia ha inviato due Canadair, un elicottero la Francia e due squadre antincendio Repubblica Ceca e dalla Romania.