Bimba di 2 anni muore investita nel parcheggio dell’ospedale | la mamma chiedeva l’elemosina

(Di martedì 13 agosto 2024) Tragedia devastante nella città italiana. Una bambina di appena 2è morta, dopo essere statada un’auto davanti al. Nonostante i soccorsi e il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso, per la piccola non c’è stato niente da fare e si è spenta nella giornata di martedì 13 agosto. Un dolore enorme, dato che è deceduta praticamente davanti alla madre. La bambina di 2è mortadalla vettura nei pressi del, mentre si trovava in compagnia della. A causa dell’incidente, laaveva avuto ben due arresti cardiaci, che avevano causato l’insufficienza degli organi vitali. E alla fine il suo cuore purtroppo ha smesso di battere per sempre, lasciando il genitore con un dolore tremendo.