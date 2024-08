Bambina di 4 Anni Azzannata da un Cane | Trasferita d' Urgenza al Bambino Gesù di Roma

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) L'Aquila - Unadi quattroè rimasta gravemente ferita dopo essere stata assalita da una Ortucchio, in Abruzzo. La piccola, di origini romene e residente nel Bergamasco, si trovava nel paese per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia. L'incidente è avvenuto quando lasi è avvicinata al cancello di una proprietà privata, dove undi taglia media, non appartenente alla sua famiglia, era in guardia. Per ragioni ancora in fase di accertamento, l'animale è riuscito a superare la barriera e ha aggredito la, causandole ferite gravi al volto. Dopo un primo intervento presso l'ospedale di Avezzano, i medici hanno deciso di trasferire d'laall'ospedaledi, centro di eccellenza per il trattamento di pazienti pediatrici.