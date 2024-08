Ancelotti applaude l’Atalanta | Merita di stare qui | Gasperini è un amico sta facendo cose straordinarie

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) Varsavia (Polonia). Quando Gian Pieroviveva le sue prime esperienze in panchina nelle giovanili della Juventus, Carloera l’allenatore della prima squadra. Si erano sfidati a Villar Perosa, nella tradizionale amichevole prestagione bianconera. Si ritrovano, oltre vent’anni dopo, a Varsavia per affrontarsi nella Supercoppa Europea da allenatori di Atalanta e Real Madrid. Un cerchio che si chiude per il tecnico nerazzurro, che con il collea campione d’Europa in carica ha un legame speciale, riconosciuto dallo stesso. “Gian Piero è un, un allenatore tatticamente molto preparato. Abbiamo tanti trascorsi insieme, abbiamo fatto il corso a Coverciano e siamo stati anche alla Juve” ricorda in conferenza stampa alla vigilia del match, per dedicarsi poi a grandi complimenti per la Dea.